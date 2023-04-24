ЯНАО занял 9-ое место в рейтинге субъектов РФ по доходности инвестиций в недвижимость

В ближайшие пять лет недвижимость на Ямале ежегодно может приносить 12,6% денежных средств с учетом аренды. Если не учитывать арендную плату, то доходность инвестиций составит 6,9%. Лидирующую позицию этого рейтинга занял Краснодарский край. В этом регионе недвижимость может принести около 20% доходов в год.