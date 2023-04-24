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Украинские военные дистанционно заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка

Политика
Украинские военные дистанционно заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка

Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник сообщил, что атаке подвергся поселок шахты «Октябрьский рудник». Он был заминирован дистанционно с помощью взрывоопасных предметов.

Согласно предварительной информации, были обнаружены противотанковые мины. Они были размещены на проспекте Колхозном: от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на улицах рядом.

Стоит отметить, что ранее ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противотанковыми минами. Об этом информирует RT.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске ВСУ ракетного комплекса «Гром-2» в Запорожье. Ракетный комплекс данного типа способен бить на дальность до 300 километров.
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