Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Градоначальник сообщил, что атаке подвергся поселок шахты «Октябрьский рудник». Он был заминирован дистанционно с помощью взрывоопасных предметов.
Согласно предварительной информации, были обнаружены противотанковые мины. Они были размещены на проспекте Колхозном: от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на улицах рядом.
Стоит отметить, что ранее ВСУ обстреляли Донецк ракетами с противотанковыми минами. Об этом информирует RT.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске ВСУ ракетного комплекса «Гром-2» в Запорожье. Ракетный комплекс данного типа способен бить на дальность до 300 километров.