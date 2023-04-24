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Автор Hürriyet заявил о напряженной ситуации во время предвыборной кампании в Турции

Политика
Автор Hürriyet заявил о напряженной ситуации во время предвыборной кампании в Турции

Ситуация в Турции во время предвыборной кампании крайне напряженная. Соответствующей информацией поделилось местное издание Hürriyet.

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Вооруженные нападения на здания партий в городах государства вызывают беспокойство, указывается в сообщении. В ночь выборов гражданам страны следует быть крайне осторожными, предупредил автор турецкой газеты Абдулькадир Сельви.

«…Предвыборная кампания действительно очень напряженная. Пули, выпущенные в здания партий, заставляют меня беспокоиться. Мы не идем на войну, мы идем на выборы», — заявил он.

Прежде сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с критикой обрушился на оппозицию из-за ее поддержки ЛГБТ.
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