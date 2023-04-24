Автор Hürriyet заявил о напряженной ситуации во время предвыборной кампании в Турции

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Вооруженные нападения на здания партий в городах государства вызывают беспокойство, указывается в сообщении. В ночь выборов гражданам страны следует быть крайне осторожными, предупредил автор турецкой газеты Абдулькадир Сельви.