Автор Hürriyet заявил о напряженной ситуации во время предвыборной кампании в Турции

Ситуация в Турции во время предвыборной кампании крайне напряженная. Соответствующей информацией поделилось местное издание Hürriyet.
Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Вооруженные нападения на здания партий в городах государства вызывают беспокойство, указывается в сообщении. В ночь выборов гражданам страны следует быть крайне осторожными, предупредил автор турецкой газеты Абдулькадир Сельви.
«…Предвыборная кампания действительно очень напряженная. Пули, выпущенные в здания партий, заставляют меня беспокоиться. Мы не идем на войну, мы идем на выборы», — заявил он.
Прежде сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с критикой обрушился на оппозицию из-за ее поддержки ЛГБТ.