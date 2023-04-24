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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему нельзя убирать из учебной программы английский язык

Общество
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему нельзя убирать из учебной программы английский язык

Английский язык необходимо изучать в школах, однако важно пересмотреть методику обучения. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на слова депутата Султана Хамзаева о запрете изучать этот предмет в школах.

Он подчеркнул, что язык внедрили в программу из-за длительного влияния США и Великобритании на мировую экономику. Несмотря на то, что сейчас причины их главенствования в системе поступенно исчезают, английский может остаться актуальным.

«Я не исключаю, что англосаксы проделают работу над ошибками и вновь вернутся на одно из ключевых мест в мире», — подчеркнул Вассерман в беседе с изданием «Газета.Ru».

Он уверен, что необходимо изменить методику преподавания — вернуться к изучению в школе целостной картины мира. По мнению специалиста, знание иностранного языка всегда будет полезным навыком.

Ранее Вассерман объяснил , почему глава КРН Си Цзиньпин не проявляет «теплоты» в отношениях с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что в Китае не проявляют интереса к диалогу.
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