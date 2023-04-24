Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему нельзя убирать из учебной программы английский язык

Английский язык необходимо изучать в школах, однако важно пересмотреть методику обучения. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на слова депутата Султана Хамзаева о запрете изучать этот предмет в школах.
Он подчеркнул, что язык внедрили в программу из-за длительного влияния США и Великобритании на мировую экономику. Несмотря на то, что сейчас причины их главенствования в системе поступенно исчезают, английский может остаться актуальным.
«Я не исключаю, что англосаксы проделают работу над ошибками и вновь вернутся на одно из ключевых мест в мире», — подчеркнул Вассерман в беседе с изданием «Газета.Ru».
Он уверен, что необходимо изменить методику преподавания — вернуться к изучению в школе целостной картины мира. По мнению специалиста, знание иностранного языка всегда будет полезным навыком.
Ранее Вассерман объяснил , почему глава КРН Си Цзиньпин не проявляет «теплоты» в отношениях с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что в Китае не проявляют интереса к диалогу.