Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае

Самолет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием впервые полетит в мае, заявил генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКПБ) Александр Войт.
Все оборудование этого самолета полностью отечественного производства. Войт подчеркнул, что детали созданы инженерами УКПБ. Этот полет, по его словам, является одним из самых значимых в этом году в сфере приборостроения.
На данный момент главная цель УКПБ — создание бортового радиоэлектронного оборудования, системы индикации, пульта управления, а также внешней и внутренней светотехники. Войт заявил, что проект уже начали реализовывать на предприятии.
Sukhoi Superjet New — новая версия Sukhoi Superjet 100 с полным импортозамещением деталей. План о его вводе в эксплуатацию озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров еще в октябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что автобусы столицы будут теперь работать на отечественных комплектующих.