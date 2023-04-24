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Столкновение двух легковых машин в Калмыкии привело к гибели четырех человек

Происшествия
Столкновение двух легковых машин в Калмыкии привело к гибели четырех человек

Четыре человека погибли в результате аварии, произошедшей в Республике Калмыкия. Подробностями поделилась пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

Согласно полученной информации, два транспортных средства столкнулись на 89-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. Смертельные травмы получили водитель и пассажир машины Hyundai Solaris, а также двое пассажиров автомобиля Hyundai Accent.

Кроме того, в ведомстве сообщили о двоих пострадавших. Людей с повреждениями различной степени тяжести доставили в один из местных госпиталей.

Ранее стало известно о серьезном ДТП, произошедшем на 41-м километре Киевского шоссе в Москве. К текущему моменту количество жертв аварии увеличилось до двух человек, отметило издание РИАМО со ссылкой на местную прокуратуру.
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