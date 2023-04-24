Российские ученые придумали, как нейросеть может помочь человеку в выборе решений

Система сможет помогать людям в экстренных ситуациях. Она будет делать верный выбор на основе искусственных сетей и систем экспертных знаний. Главное преимущество технологии – автоматизация разнообразных систем вывода решений об авариях и критических ситуациях. Это позволит человеку вовремя сориентироваться и спастись. Отмечается, что платформа еще требует доработки.