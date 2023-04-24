Российские ученые придумали, как нейросеть может помочь человеку в выборе решений

В Тюменском государственном университете ученые создали платформу, которая поможет обеспечить безопасность в экстренных ситуациях на предприятиях и в городской жизни. С данными исследования можно ознакомиться в Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.
«Программная платформа станет своего рода конструктором, с помощью которого разработчики смогут собрать нужный набор модулей и реализовать научно обоснованные алгоритмы вывода решений для своих условий», — рассказал научный руководитель проекта, заведующий кафедрой информационных систем ТюмГУ Игорь Глухих.
Система сможет помогать людям в экстренных ситуациях. Она будет делать верный выбор на основе искусственных сетей и систем экспертных знаний. Главное преимущество технологии – автоматизация разнообразных систем вывода решений об авариях и критических ситуациях. Это позволит человеку вовремя сориентироваться и спастись. Отмечается, что платформа еще требует доработки.
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