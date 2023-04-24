Сотрудники МАСС Новосибирска спасли провалившуюся под лед собаку

По данным ведомства, инцидент произошел около жилого комплекса «Европейский берег» в Новосибирске. Получив сигнал о том, что собака, выбежавшая на тонкий лед Оби, оказалось в полынье, спасатели на аэроботе «Тайфун» оперативно выдвинулись на место ЧП, сообщает sibkray.ru.