Земля прошлой ночью подверглась воздействию сильнейшего солнечного шторма

Мощнейший солнечный шторм достиг Земли в ночь на понедельник. Он стал одним из сильнейших за последние годы явлением, связанных с солнечной активностью. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на «Агентство городских новостей Москва», Магнитная буря началась после 15:00 в воскресенье и длилась до 03:00 понедельника. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, данная буря стала самой значительной за минувшие несколько лет. Сила возмущений геомагнитного поля составила Кр=8, что соответствует мощнейшей магнитной буре уровня G4, пояснил метеоролог.
Солнечная активность сопровождалась на планете полярными сияниями, которые можно было наблюдать не только в северных регионах РФ, но и на широтах Санкт-Петербурга и Москвы. По данным метеорологов, несмотря на прекращение магнитной бури, до конца дня магнитосфера планеты будет находиться в возмущенном состоянии. Эксперты прогнозируют сегодня проблемы для метеозависимых людей, так как солнечная активность может волнообразно усилиться.