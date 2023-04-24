Земля прошлой ночью подверглась воздействию сильнейшего солнечного шторма

Солнечная активность сопровождалась на планете полярными сияниями, которые можно было наблюдать не только в северных регионах РФ, но и на широтах Санкт-Петербурга и Москвы. По данным метеорологов, несмотря на прекращение магнитной бури, до конца дня магнитосфера планеты будет находиться в возмущенном состоянии. Эксперты прогнозируют сегодня проблемы для метеозависимых людей, так как солнечная активность может волнообразно усилиться.