Молдавии предрекли раскол из-за возможного вступления в Евросоюз и НАТО

Возможное вступление Молдавии в Евросоюз и НАТО чревато для республики окончательным расколом, предупредил обозреватель Йоко Вукович на страницах сербского издания «Печат».
Аналитик назвал Молдавию «самой бедной страной в Европе» и одной из «напряженных точек» региона. Он обратил внимание, что президент республики Майя Санду придерживается ярко выраженной прозападной позиции и твердит о «российской опасности».
При этом подобная риторика Кишинева является неудачной попыткой отвлечь внимание от проблем в стране, убежден специалист. В том числе, от недовольства местных жителей и участившихся протестов. В Молдавии продолжает расти бедность, а республика все сильнее зависит от финансирования Запада на фоне попыток вступить в ЕС, пишет Вукович.
Обозреватель предупредил, что вступление Кишинева в НАТО и вовсе возмутит граждан. Он также не исключил «повторения украинского сценария» и предрек окончательный раскол республики в подобной ситуации, передает «Печат».
Лидер правящей партии Молдавии «Действие и солидарность», председатель парламента Игорь Гросу в интервью TVR Moldova ранее заявил о возможном сокращении числа российских дипломатов в республике.