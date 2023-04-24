Молдавии предрекли раскол из-за возможного вступления в Евросоюз и НАТО

При этом подобная риторика Кишинева является неудачной попыткой отвлечь внимание от проблем в стране, убежден специалист. В том числе, от недовольства местных жителей и участившихся протестов. В Молдавии продолжает расти бедность, а республика все сильнее зависит от финансирования Запада на фоне попыток вступить в ЕС, пишет Вукович.