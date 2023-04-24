Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о переброске ВСУ ракетного комплекса «Гром-2» в Запорожье

Украинские войска перебросили в Запорожскую область дальнобойный ракетный комплекс «Гром-2». Об этом сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Оперативный ракетный комплекс данного типа способен бить на дальность до 300 километров. Эксперт полагает, что украинская сторона может использовать «Гром-2» для нанесения ударов по Крыму.
Подобная ситуация, по словам Рогова, в очередной раз подтверждает, что украинские войска должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области. По его словам, линия боевого соприкосновения должна быть отодвинута вглубь Украины.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом информирует RT.