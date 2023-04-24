Минобороны Турции: Главы МО Сирии, России и Ирана планируют встретиться в Москве

Встреча глав оборонных ведомств Турции, России, Сирии и Ирана может состояться 25 апреля в Москве. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он также добавил, что помимо руководителей минобороны, на встречу прибудут и главы разведывательных ведомств. Данная встреча будет посвящена ситуации в Сирии.
«Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана», — сообщил Акар.
Ранее стало известно, что власти Ливана начали массово депортировать сирийских беженцев из страны. Свои действия ливанское правительство объяснило относительным прекращением боевых действий на территории Сирии.