Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны Турции: Главы МО Сирии, России и Ирана планируют встретиться в Москве

Армия
Минобороны Турции: Главы МО Сирии, России и Ирана планируют встретиться в Москве

Встреча глав оборонных ведомств Турции, России, Сирии и Ирана может состояться 25 апреля в Москве. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он также добавил, что помимо руководителей минобороны, на встречу прибудут и главы разведывательных ведомств. Данная встреча будет посвящена ситуации в Сирии.

«Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана», — сообщил Акар.

Ранее стало известно, что власти Ливана начали массово депортировать сирийских беженцев из страны. Свои действия ливанское правительство объяснило относительным прекращением боевых действий на территории Сирии.
москва россия сирия турция иран Минобороны встреча
Военкоры ФАН