Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас объяснил, как распознать несерьезное отношение мужчины

Бывает и обратная ситуация – когда мужчина признается в любви до отношений. В этом случае избранник говорит о сильных чувствах, но не готов брать на себя ответственность. Еще одним признаком несерьезных намерений Лукас считает нежелание партнера вступать в отношения потому, что на данном этапе жизни для этого «не время».