Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас объяснил, как распознать несерьезное отношение мужчины

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас предупредил женщин о нескольких чертах в отношениях с мужчинами, которые указывают на несерьезность его намерений.
В первую очередь он обратил внимание на нерешительность избранника. По мнению специалиста, если человек в течение трех месяцев утверждает, что не готов к отношениям.
«Если бы вы действительно ему нравились, он бы не упустил возможности быть с вами», — подчеркнул он.
Бывает и обратная ситуация – когда мужчина признается в любви до отношений. В этом случае избранник говорит о сильных чувствах, но не готов брать на себя ответственность. Еще одним признаком несерьезных намерений Лукас считает нежелание партнера вступать в отношения потому, что на данном этапе жизни для этого «не время».
Ранее сексолог Кейтлин Кантор сообщила о самых распространенных ошибках, которые могут разрушить совместную жизнь. В первую очередь она отметила отсутствие осознанности.