Пожилой житель Саранска стал жертвой пожара

Сотрудники ГУ СК России по Мордовии выясняют обстоятельства смертельного пожара в Саранске.
По данным ведомства, ранним утром в одной из квартир на Демократической улице в Саранске вспыхнул пожар. До прибытия пожарно-спасательной бригады огонь успел нанести жилью большой ущерб. После того, как удалось ликвидировать возгорание, на пепелище было обнаружено тело 85-летнего мужчины, сообщают «Известия Мордовии».
Следователи осмотрели место ЧП. Признаков насильственной смерти пенсионера найдено не было. В качестве предварительной версии рассматривается возгорание по причине короткого замыкания. Отмечается, что супруга погибшего госпитализирована с ожогами. Расследование продолжается.