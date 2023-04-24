Пожилой житель Саранска стал жертвой пожара

По данным ведомства, ранним утром в одной из квартир на Демократической улице в Саранске вспыхнул пожар. До прибытия пожарно-спасательной бригады огонь успел нанести жилью большой ущерб. После того, как удалось ликвидировать возгорание, на пепелище было обнаружено тело 85-летнего мужчины, сообщают «Известия Мордовии».