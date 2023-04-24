К чему приведет крах «зеленой энергетики» на Западе, расскажут в «Патриоте»

Энергетическая политика Британии стала катастрофой, это касается и «зеленой энергетики», которая потерпела крах, в стране не смогут добиться нулевых выбросов к 2050 году, а напротив, будут увеличивать потребление угля и нефти, сообщает The Telegraph.
При этом в Германии закрывают последние три еще работавшие АЭС. Решение об отказе от атомной энергетики было принято правительством Ангелы Меркель на фоне крупной катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.
Что сегодня относят к «зеленой энергетике»: ветряки, АЭС, ГЭС? Может ли «зеленая энергетика» обеспечить энергией все сферы, включая промышленность? Может ли «зеленая энергетика» вредить природе больше, чем традиционная? Где применяется «зеленый водород» и есть ли перспективы у этой технологии? Реален ли тотальных отказ на Западе от машин с ДВС в ближайшие годы? Каковы перспективы электрических автомобилей в России? Что слышно о создании в России центров по производству зеленого водорода на базе приливных электростанций (ПЭС)? Насколько зависима энергетика России от поставок оборудования из ЕС и США? На каких рынках есть замена таким поставкам? Может ли России производить такое оборудование самостоятельно?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков.
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