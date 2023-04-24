К чему приведет крах «зеленой энергетики» на Западе, расскажут в «Патриоте»

Что сегодня относят к «зеленой энергетике»: ветряки, АЭС, ГЭС? Может ли «зеленая энергетика» обеспечить энергией все сферы, включая промышленность? Может ли «зеленая энергетика» вредить природе больше, чем традиционная? Где применяется «зеленый водород» и есть ли перспективы у этой технологии? Реален ли тотальных отказ на Западе от машин с ДВС в ближайшие годы? Каковы перспективы электрических автомобилей в России? Что слышно о создании в России центров по производству зеленого водорода на базе приливных электростанций (ПЭС)? Насколько зависима энергетика России от поставок оборудования из ЕС и США? На каких рынках есть замена таким поставкам? Может ли России производить такое оборудование самостоятельно?