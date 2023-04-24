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Китай в ближайшее время заберет из США панду, прожившую в стране 20 лет в роли «посланницы дружбы»

Политика
Китай в ближайшее время заберет из США панду, прожившую в стране 20 лет в роли «посланницы дружбы»

Самку большой панды по кличке Я Я в скором времени вернут из Соединенных Штатов на родину. Об этом говорится в заявлении государственного управления лесного и степного хозяйства Китая, опубликованном в социальной сети WeChat.

Пекин отправил животное за границу в 2003 году, тем самым продемонстрировав добрую волю по отношению к Вашингтону. Изначально соглашение было рассчитано на десять лет, однако по истечении данного срока договор продлили на аналогичный период.

В течение 20 лет медведица жила в зоопарке Мемфиса, расположенном в штате Теннесси. При этом стало известно, что уже в ближайшие несколько дней «посланницу дружбы» на самолете отправят в Шанхай.

Ранее сообщалось о появлении американского авианосца Nimitz в акватории Южно-Китайского моря. Это произошло на фоне обострения отношений между США и КНР, произошедшего в связи с ситуацией вокруг острова Тайвань.
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