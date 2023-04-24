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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал последствия политики Польши на Украине «кровавым сатанизмом»

Политика
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал последствия политики Польши на Украине «кровавым сатанизмом»

Польша за счет Украины пытается стать империей, однако терпит крах в этом направлении. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях.

Он сделал акцент на том, что варшавские элиты хотели бы «взять геополитический реванш у России». Именно поэтому страна пытается оставаться в хороших отношениях с Западной Украиной. Однако так было не всегда — период с 1920 по 1939 годы оказался «очень сложным» для политических отношений этих государств.

«Именно ляхи своим тщеславием и высокомерием дали тогда идеологическое топливо для появления национализма и бандеровщины, для укрепления бесовщины униатства, для превращения Галиции и Волыни в рассадник кровавого сатанизма», — подчеркнул Медведев.

Однако, по мнению зампреда, такая ситуация может негативно сказаться на Варшаве. Вспоминая об исторической несправедливости, Украина превратится в «бешеную псину» и начнет требовать у всей Европы репарации.

Стоит отметить, что ранее Медведев комментировал инициативу о полном запрете экспорта товаров в Россию. В этом плане он напомнил о зерновой сделке.
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