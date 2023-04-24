Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал последствия политики Польши на Украине «кровавым сатанизмом»

Он сделал акцент на том, что варшавские элиты хотели бы «взять геополитический реванш у России». Именно поэтому страна пытается оставаться в хороших отношениях с Западной Украиной. Однако так было не всегда — период с 1920 по 1939 годы оказался «очень сложным» для политических отношений этих государств.