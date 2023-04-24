Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал последствия политики Польши на Украине «кровавым сатанизмом»

Польша за счет Украины пытается стать империей, однако терпит крах в этом направлении. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях.
Он сделал акцент на том, что варшавские элиты хотели бы «взять геополитический реванш у России». Именно поэтому страна пытается оставаться в хороших отношениях с Западной Украиной. Однако так было не всегда — период с 1920 по 1939 годы оказался «очень сложным» для политических отношений этих государств.
«Именно ляхи своим тщеславием и высокомерием дали тогда идеологическое топливо для появления национализма и бандеровщины, для укрепления бесовщины униатства, для превращения Галиции и Волыни в рассадник кровавого сатанизма», — подчеркнул Медведев.
Однако, по мнению зампреда, такая ситуация может негативно сказаться на Варшаве. Вспоминая об исторической несправедливости, Украина превратится в «бешеную псину» и начнет требовать у всей Европы репарации.
Стоит отметить, что ранее Медведев комментировал инициативу о полном запрете экспорта товаров в Россию. В этом плане он напомнил о зерновой сделке.