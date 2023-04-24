Готовы ли российские фермеры к блокаде со стороны НАТО, обсудят в «Патриоте»

Страны НАТО обещают тотальную блокаду, включающую запрет для РФ импорта семян, кормов, сельскохозяйственной техники и удобрений. Также эти страны попытаются блокировать сельскохозяйственный экспорт из России.
Готовы ли российские фермеры к тотальной блокаде со стороны стран НАТО? Где и у кого российские фермеры покупают сейчас семена? Нужна ли маркировка сельхозпродукции или это способ для заработка чиновников? Чем, кроме цены, отличается фермерская продукция от промышленной? Может ли в России появиться дефицит мяса и молока? Нужны ли в России очередные системы маркировки мяса и молока или это способ заработать для близких к чиновникам коммерсантов? Когда и кем будет решена проблема доступа фермерской продукции на полки петербургских магазинов?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят в рамках программы «Агропак с Михаилом Шкондой» ответят:
— президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда;
— депутат ГД, член комитета ГД по аграрным вопросам Сергей Яхнюк.
Эфир состоится 24 апреля, в понедельник, в 10:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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