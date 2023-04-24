Готовы ли российские фермеры к блокаде со стороны НАТО, обсудят в «Патриоте»

Готовы ли российские фермеры к тотальной блокаде со стороны стран НАТО? Где и у кого российские фермеры покупают сейчас семена? Нужна ли маркировка сельхозпродукции или это способ для заработка чиновников? Чем, кроме цены, отличается фермерская продукция от промышленной? Может ли в России появиться дефицит мяса и молока? Нужны ли в России очередные системы маркировки мяса и молока или это способ заработать для близких к чиновникам коммерсантов? Когда и кем будет решена проблема доступа фермерской продукции на полки петербургских магазинов?