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Премьер Японии Кисида отказался от идеи распустить парламент и назначить новые выборы

Политика
Премьер Японии Кисида отказался от идеи распустить парламент и назначить новые выборы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не собирается назначать новые выборы в парламент.

Об этом политик заявил после победы его партии на довыборах в правительство. Либерально-демократическая партия (ЛДП) выиграла в четырех округах из пяти, в которых были назначены довыборы.

«Слушая голос народа, мы намерены продвигать каждую из политических мер. Все силы направим на это. Сейчас я не думаю о роспуске парламента», — отметил Фумио Кисида.

Ранее сообщалось об итогах довыборов в парламент Японии. Депутаты от ЛДП получили три места в Палете представителей и одно — в Верхней палате.
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