Премьер Японии Кисида отказался от идеи распустить парламент и назначить новые выборы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не собирается назначать новые выборы в парламент.
Об этом политик заявил после победы его партии на довыборах в правительство. Либерально-демократическая партия (ЛДП) выиграла в четырех округах из пяти, в которых были назначены довыборы.
«Слушая голос народа, мы намерены продвигать каждую из политических мер. Все силы направим на это. Сейчас я не думаю о роспуске парламента», — отметил Фумио Кисида.
Ранее сообщалось об итогах довыборов в парламент Японии. Депутаты от ЛДП получили три места в Палете представителей и одно — в Верхней палате.