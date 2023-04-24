Телеведущий Александр Гудков прокомментировал возможность возвращения шоу «Вечерний Ургант»

Вместе с Ургантом и Дмитрием Хрусталевым юморист уже несколько лет работает над программой. После начала специальной военной операции на Украине появилась информация, что Гудков уехал из России. Вероятной причиной этого назвали возможность возбуждения уголовного дела против него из-за скандальной пародии на клип «Я русский» певца Ярослава Дронова (SHAMAN).