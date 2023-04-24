Телеведущий Александр Гудков прокомментировал возможность возвращения шоу «Вечерний Ургант»

Шоумен Александр Гудков сообщил, что передача «Вечерний Ургант» обязательно вернется в эфир Первого канала. Об этом комик рассказал в беседе с изданием StarHit.
Гудков подтвердил слова Ивана Урганта — шоу снова начнет выходить на телевидении. При этом он отметил, что точных сроков производства новых выпусков и дату выхода он назвать не может.
«Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен», — заявил Гудков.
Вместе с Ургантом и Дмитрием Хрусталевым юморист уже несколько лет работает над программой. После начала специальной военной операции на Украине появилась информация, что Гудков уехал из России. Вероятной причиной этого назвали возможность возбуждения уголовного дела против него из-за скандальной пародии на клип «Я русский» певца Ярослава Дронова (SHAMAN).
Ранее сообщалось, что SHAMAN представил новый клип на песню «Мы». Видеоролик был создан на Красной площади.