Пожарные Приамурья провели за сутки сотни рейдов из-за горящей сухой травы

Сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области продолжают борьбу с природными пожарами.
По данным ведомства, только за минувшее воскресение спасателям пришлось 25 раз выезжать на тушение очагов возгорания сухой растительности, которые произошли на территории почти 340 гектаров. Как отметили в Амурской авиабазе, III класс пожарной опасности продолжает действовать в Мазановском и Селемджинском районах, сообщает AmurInfo.
С целью своевременного выявления природных пожаров спасатели за сутки провели 330 рейдов. За нарушение требований пожаробезопасности 11 местным жителям грозят крупные штрафы. За последний месяц уже оформлено 632 протокола о правонарушениях на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.