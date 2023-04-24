Пожарные Приамурья провели за сутки сотни рейдов из-за горящей сухой травы

По данным ведомства, только за минувшее воскресение спасателям пришлось 25 раз выезжать на тушение очагов возгорания сухой растительности, которые произошли на территории почти 340 гектаров. Как отметили в Амурской авиабазе, III класс пожарной опасности продолжает действовать в Мазановском и Селемджинском районах, сообщает AmurInfo.