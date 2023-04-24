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«Единая Россия» анонсировала использование искусственного интеллекта во время выборов

Технологии
«Единая Россия» анонсировала использование искусственного интеллекта во время выборов

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил изданию РБК, что партия собирается использовать разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) в ходе предстоящих региональных выборов.

По мнению политика, в текущей ситуации сторона, не использующая ИИ в ходе своей предвыборной работы, сразу же проиграет. Он также подчеркнул, что партия будет использовать все доступные в наше время наработки, дабы проводить качественную аналитику.

Сообщается, что к разработке будут привлечены передовые в области разработки ИИ российские компании вроде «Яндекса» и «Сбера».

Ранее сообщалось, что власти Японии начали применять нейросети для облегчения работы в правительстве.
единая россия технологии искуственный интеллект
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