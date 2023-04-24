«Единая Россия» анонсировала использование искусственного интеллекта во время выборов

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил изданию РБК, что партия собирается использовать разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) в ходе предстоящих региональных выборов.
По мнению политика, в текущей ситуации сторона, не использующая ИИ в ходе своей предвыборной работы, сразу же проиграет. Он также подчеркнул, что партия будет использовать все доступные в наше время наработки, дабы проводить качественную аналитику.
Сообщается, что к разработке будут привлечены передовые в области разработки ИИ российские компании вроде «Яндекса» и «Сбера».
Ранее сообщалось, что власти Японии начали применять нейросети для облегчения работы в правительстве.