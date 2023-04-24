Врач Людмила Большакова порекомендовала дачникам вакцинироваться от столбняка

Эксперт особо отметила необходимость профилактики для тех, кто не делал прививку в течение последних десяти лет. Она уточнила, что бивалентная вакцина защищает одновременно от столбняка и дифтерии. Врач добавила, что возбудитель заболевания чаще всего находится в почве и на грязных предметах, поэтому это чрезвычайно актуально для дачников и работников сельскохозяйственной сферы. Большое количество непривитых погибают после заражения, – пишет «РИА Новости».