Врач Людмила Большакова порекомендовала дачникам вакцинироваться от столбняка

Замглавврача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова рассказала о необходимости вакцинироваться от столбняка перед началом летнего сезона.
Эксперт особо отметила необходимость профилактики для тех, кто не делал прививку в течение последних десяти лет. Она уточнила, что бивалентная вакцина защищает одновременно от столбняка и дифтерии. Врач добавила, что возбудитель заболевания чаще всего находится в почве и на грязных предметах, поэтому это чрезвычайно актуально для дачников и работников сельскохозяйственной сферы. Большое количество непривитых погибают после заражения, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось об обнаружении первого случая заболевания лихорадкой Денге за три года в Амурской области. Мужчина был госпитализирован вскоре после приезда из Таиланда.