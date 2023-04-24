Три человека погибли в Корсаковском морском ремонтном порту на Сахалине

Сообщается, что в результате несчастного случая в Корсаковском морском ремонтном порту на Сахалине погибли три человека. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
В ведомстве отметили, что еще один человек был извлечен из воды и доставлен в медицинское учреждение, кроме того один рабочий пропал без вести. Предварительно установлено, что инцидент произошел во время обследования затопленной баржи.
В связи с этим Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты СКР, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в порту были завершены аварийно-спасательные работы. Отдельно он выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.
Ранее СМИ рассказали о том, что 5 человек пострадали во время ремонтных работ в Корсаковском порту на Сахалине.