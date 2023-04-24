Соединенные Штаты Америки обнародовали секретные документы Пентагона в ответ на своеволие президента Украины Владимира Зеленского, решившего не оставлять Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает пресс-служба компании «Конкорд».
Западные покровители неоднократно говорили Зеленскому, что Бахмут нужно оставить, иначе потери там будут катастрофическими. Американцы знали, что в планах россиян устроить там мясорубку, в которой исчезнет украинская армия, но Зеленский решил поиграть в самостоятельного политика. Так предприниматель иронично ответил на запрос издания «Правда.ру».
«Ведь прекрасно все шло, и Владимир Александрович Зеленский вдруг неожиданно увидел, что слишком большие потери. И тут американцы взяли и слили и Буданову, и Зеленскому наш чудовищный замысел. Очень непорядочно, очень нехорошо. Я могу сказать, что больше ЦРУ и американскому Госдепу я точно верить не буду», – с сарказмом заявил Пригожин.
Пригожин считает, что американцы снова поступают крайне непорядочно. Он с иронией пообещал, что больше не будет помогать им подтасовывать выборы, как они просили его это сделать в 2016 и 2020 годах.