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Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун подверг критике приоритет украинского вопроса в отношениях с другими странами

Политика
Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун подверг критике приоритет украинского вопроса в отношениях с другими странами

Китайский посол в Евросоюзе Фу Цун обвинил объединение в акцентировании китайско-европейских отношений только на вопросе конфликта России и Украины.

Большинство представителей Евросоюза ведут себя так, словно отношения ЕС и Китая заключается исключительно в обсуждении и участии в русско-украинском конфликте, несмотря на то, что сотрудничество стран должно вестись в рассмотрении всех аспектов и сфер, приводит слова Цуна издание Panpay.

Он отметил, что отношения Пекина и ЕС должны быть многогранными, а не зацикленными только на Украине, иначе в них не будет смысла.

Ранее сообщалось, что Цун обратился к представителям ЕС и заявил о необходимости сопротивляться провокациям, которые развиваются с целью дестабилизации ситуации в мире. По словам дипломата, Европа должна начать трезво оценивать отношения России и Китая, а не воспринимать их, как военный альянс против третьих стран.
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