Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун подверг критике приоритет украинского вопроса в отношениях с другими странами

Ранее сообщалось, что Цун обратился к представителям ЕС и заявил о необходимости сопротивляться провокациям, которые развиваются с целью дестабилизации ситуации в мире. По словам дипломата, Европа должна начать трезво оценивать отношения России и Китая, а не воспринимать их, как военный альянс против третьих стран.