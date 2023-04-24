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Движение морского транспорта восстановили в Севастополе

Общество
Движение морского транспорта восстановили в Севастополе

Морская транспортная навигация пассажирского транспорта в Севастополе восстановлена сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональное транспортное управление.

Сообщается, что движение морского транспорта в Севастопольской бухте, ранее прерванное из-за попытки ВСУ атаковать город беспилотниками и пресеченное ВС РФ, возобновлено и продолжится по стандартному расписанию.

Ранее появилась информация, что дирекция дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила о прекращении движения. На замену морского пути, жителям города предлагались альтернативные маршруты движения.
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