Немецкое издание Focus раскритиковало Евросоюз за попытки влиять на политическую ситуацию в вооруженных конфликтах, не имея при этом должного веса на мировой арене.
Евросоюз может влиять на важные вопросы и проблемы, связанные с экономическими вопросами мира, однако на этом его какое-либо весомое влияние заканчивается. Дальше ЕС обманывает сам себя, думая, что может влиять на международные отношения, несмотря на то, что не был политическим игроком на протяжении десятилетий, говорится в статье Focus.
Ранее сообщалось, что американское издание The National Interest призвало ЕС прекратить дестабилизировать отношения с Россией, так как это не приведет ни к чему, кроме эскалации конфликта и создания альянса Москвы с другими государствами, которые не сотрудничают с ЕС, что станет «серьезной ошибкой».