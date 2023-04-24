Focus: Евросоюз должен прекратить делать вид, что он имеет значение в политике

Евросоюз может влиять на важные вопросы и проблемы, связанные с экономическими вопросами мира, однако на этом его какое-либо весомое влияние заканчивается. Дальше ЕС обманывает сам себя, думая, что может влиять на международные отношения, несмотря на то, что не был политическим игроком на протяжении десятилетий, говорится в статье Focus.