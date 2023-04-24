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Focus: Евросоюз должен прекратить делать вид, что он имеет значение в политике

Политика
Focus: Евросоюз должен прекратить делать вид, что он имеет значение в политике

Немецкое издание Focus раскритиковало Евросоюз за попытки влиять на политическую ситуацию в вооруженных конфликтах, не имея при этом должного веса на мировой арене.

Евросоюз может влиять на важные вопросы и проблемы, связанные с экономическими вопросами мира, однако на этом его какое-либо весомое влияние заканчивается. Дальше ЕС обманывает сам себя, думая, что может влиять на международные отношения, несмотря на то, что не был политическим игроком на протяжении десятилетий, говорится в статье Focus.

Ранее сообщалось, что американское издание The National Interest призвало ЕС прекратить дестабилизировать отношения с Россией, так как это не приведет ни к чему, кроме эскалации конфликта и создания альянса Москвы с другими государствами, которые не сотрудничают с ЕС, что станет «серьезной ошибкой».
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