Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины потеряли четыре тысячи бойцов. По его словам киевский режим 90% погибших называет «пропавшими без вести».
Марочко подчеркнул, что только 10% потерь Киев признал официально – власти Украины пытаются скрывать информацию от родственников большинства погибших. Эксперт отметил, что близкие умерших солдат вынуждены обращаться за справкой о судьбе бойцов к омбудсменам ЛНР и ДНР под угрозой уголовного преследования со стороны киевских властей, – пишет «РИА Новости».
Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан рассказал о трех возможных сценариях контрнаступления ВСУ. Среди вероятных вариантов предпринимаемых украинской армией действий он назвал крупную атаку, контрнаступление на восток и юг, осуществление некрупных операций без единовременной координации.