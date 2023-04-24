Военный эксперт Марочко: Киев пытается скрыть информацию о 90% погибших бойцах ВСУ от их родственников

Марочко подчеркнул, что только 10% потерь Киев признал официально – власти Украины пытаются скрывать информацию от родственников большинства погибших. Эксперт отметил, что близкие умерших солдат вынуждены обращаться за справкой о судьбе бойцов к омбудсменам ЛНР и ДНР под угрозой уголовного преследования со стороны киевских властей, – пишет «РИА Новости».