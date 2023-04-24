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Военный эксперт Марочко: Киев пытается скрыть информацию о 90% погибших бойцах ВСУ от их родственников

Общество
Военный эксперт Марочко: Киев пытается скрыть информацию о 90% погибших бойцах ВСУ от их родственников

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины потеряли четыре тысячи бойцов. По его словам киевский режим 90% погибших называет «пропавшими без вести».

Марочко подчеркнул, что только 10% потерь Киев признал официально – власти Украины пытаются скрывать информацию от родственников большинства погибших. Эксперт отметил, что близкие умерших солдат вынуждены обращаться за справкой о судьбе бойцов к омбудсменам ЛНР и ДНР под угрозой уголовного преследования со стороны киевских властей, – пишет «РИА Новости».

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан рассказал о трех возможных сценариях контрнаступления ВСУ. Среди вероятных вариантов предпринимаемых украинской армией действий он назвал крупную атаку, контрнаступление на восток и юг, осуществление некрупных операций без единовременной координации.
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