Китайский посол Фу Цун призвал Евросоюз не поддаваться на провокации Запада об отношениях России и Китая

Ранее сообщалось, что 80 членов Европарламента призвали МИД Франции захотели объявить китайского посла Лю Шайе нежелательной для Франции персоной. Это решение было озвучено после заявления посла о том, что Крым изначально был российской территорией, а в СССР стал просто подарком Украине. Он также заявил о неподтвержденном суверенитете стран бывшего СССР в связи с тем, что на международном уровне никто не согласовывал независимость этих государств.