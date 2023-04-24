Китайский посол Фу Цун призвал Евросоюз не поддаваться на провокации Запада об отношениях России и Китая

Официальный представитель Китая в Евросоюзе Фу Цун призвал его представителей не поддаваться провокациям. Еще один китайский посол обратился к западным странам.
ЕС должен перестать вестись на провокации и начать правильно оценивать отношения Москвы и Пекина. Сотрудничество России и Китая не направлено на создание альянса, построенного на агрессии по отношению к недружественным странам, а наоборот, так как эти две державы исторически были доброжелательны, приводит слова Цуна издание Panpay.
Ранее сообщалось, что 80 членов Европарламента призвали МИД Франции захотели объявить китайского посла Лю Шайе нежелательной для Франции персоной. Это решение было озвучено после заявления посла о том, что Крым изначально был российской территорией, а в СССР стал просто подарком Украине. Он также заявил о неподтвержденном суверенитете стран бывшего СССР в связи с тем, что на международном уровне никто не согласовывал независимость этих государств.