Испания эксгумирует останки лидера фашистской Фаланги Примо де Риверы

Эксгумация останков фашистского деятеля производится в рамках государственной кампании по превращению комплекса «Долина павших», построенного Франко, в мемориал 500 тысяч человек, погибших во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. В прошлом году она была переименована в Долину Куэльгамурос - первоначальное название места - в соответствии с новым законом Испании о демократической памяти.