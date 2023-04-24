Испания эксгумирует останки лидера фашистской Фаланги Примо де Риверы

Сегодня в Испании вынесут тело основателя фашистского движения Фаланги, поддерживавшего франкистский режим, из мавзолея, высеченного в склоне горы. Об этом сообщает Reuters.
Эксгумация останков фашистского деятеля производится в рамках государственной кампании по превращению комплекса «Долина павших», построенного Франко, в мемориал 500 тысяч человек, погибших во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. В прошлом году она была переименована в Долину Куэльгамурос - первоначальное название места - в соответствии с новым законом Испании о демократической памяти.
«Ни один человек или идеология, которые напоминают о диктатуре, не должны там почитаться или превозноситься», — заявил министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос.
Ранее в Испании прошли демонстрации против территориальной экспансии НАТО. Акции протеста состоялись под лозунгами «Против НАТО», «остановим войну» и «капиталистическое варварство»