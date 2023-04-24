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В Госдуме предложили ввести для иноагентов налог для поддержки детей-сирот

Общество
В Госдуме предложили ввести для иноагентов налог для поддержки детей-сирот

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением о введении дополнительного налога для иноагентов.

На данный момент компании, организации и физические лица, которые по той или иной причине были признаны иноагентами, имеют такие же условия выплаты налогов, как и законопослушные граждане.

По мнению парламентария, статус иноагента должен стать еще более обременительным, чем сейчас. В связи с этим Федоров предложил ввести новый налог для иноагентов, который будет идти на поддержку детей-сирот. Он может составлять 5% от прибыли, говорится в официальном письме депутата к министру финансов.

Ранее сообщалось, что в третьем чтении Госдума приняла закон, который ужесточает условия существования некоммерческих организаций, которые были признаны иноагентами. Одним из пунктов стали внеплановые проверки организаций.
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