В Госдуме предложили ввести для иноагентов налог для поддержки детей-сирот

По мнению парламентария, статус иноагента должен стать еще более обременительным, чем сейчас. В связи с этим Федоров предложил ввести новый налог для иноагентов, который будет идти на поддержку детей-сирот. Он может составлять 5% от прибыли, говорится в официальном письме депутата к министру финансов.