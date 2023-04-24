Следователи начали проверку по факту обнаружения тела убитого новорожденного в Москве

Лефортовский межрайонный следственный отдел СУ по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москва начал доследственную проверку. На данный момент следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия – специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, – рассказали в ведомстве.