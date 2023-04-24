В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

Telegram-канал SHOT сообщил о попытке атаки на Подмосковье дроном начиненным 17 килограммами взрывчатки. Сообщается, что топливо у беспилотника закончилось и он упал, а обнаружила его местная жительница недалеко от дома. Происшествие случилось в Богородском городском округе 23 апреля.