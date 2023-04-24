В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

Telegram-канал SHOT сообщил о попытке атаки на Подмосковье дроном начиненным 17 килограммами взрывчатки. Сообщается, что топливо у беспилотника закончилось и он упал, а обнаружила его местная жительница недалеко от дома. Происшествие случилось в Богородском городском округе 23 апреля.
Дроном-камикадзе оказался UJ-22 Airborn, предположительно украинского производства, начиненный 30 брикетами взрывчатого вещества C-4 по 570 граммов каждый. О пострадавших не сообщается.
Ранее поступила информация о попытке атаки украинских БПЛА по Севастополю. Она оказалась безуспешной.