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В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

Происшествия
В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

Telegram-канал SHOT сообщил о попытке атаки на Подмосковье дроном начиненным 17 килограммами взрывчатки. Сообщается, что топливо у беспилотника закончилось и он упал, а обнаружила его местная жительница недалеко от дома. Происшествие случилось в Богородском городском округе 23 апреля.

Дроном-камикадзе оказался UJ-22 Airborn, предположительно украинского производства, начиненный 30 брикетами взрывчатого вещества C-4 по 570 граммов каждый. О пострадавших не сообщается.

Ранее поступила информация о попытке атаки украинских БПЛА по Севастополю. Она оказалась безуспешной.
россия БПЛА подмосковье
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