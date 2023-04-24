Reuters: Чехия увеличит поставки оружия во Вьетнам

Речь идет о поставках, включая самолеты, радары, а также о модернизации бронетехники и стрелкового оружия. По данным источника издания, Ханой стремится сократить свою зависимость от поставок российского вооружения. Издание утверждает, что Чехия способна удовлетворить растущий спрос Вьетнама, поскольку ряд ее военных компаний специализируется на модернизации российской продукции, а также выпускает оборудование, совместимое с отечественным вооружением.