Reuters: Чехия увеличит поставки оружия во Вьетнам

Вьетнам ведет переговоры о расширении военного сотрудничества с Чешской Республикой. Об этом сообщает издание Reuters.
Речь идет о поставках, включая самолеты, радары, а также о модернизации бронетехники и стрелкового оружия. По данным источника издания, Ханой стремится сократить свою зависимость от поставок российского вооружения. Издание утверждает, что Чехия способна удовлетворить растущий спрос Вьетнама, поскольку ряд ее военных компаний специализируется на модернизации российской продукции, а также выпускает оборудование, совместимое с отечественным вооружением.
Ранее США призвали Вьетнам отказаться от российского оружия. Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк заявил о недопустимости покупки оружия у Москвы.