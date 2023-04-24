Эксперт Яков Сергиенко спрогнозировал потери покинувших Россию компаний

Ранее сообщалось, что на фоне массовых заявлений о потенциальном уходе с российского рынка, лишь минимальный процент компаний действительно сделал это. Остальные компании, оставшиеся в России, не смогли пойти на такой, так как рисковали лишиться своего бизнеса или понести колоссальные потери.