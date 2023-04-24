Эксперт Яков Сергиенко спрогнозировал потери покинувших Россию компаний

Эксперт Яков Сергиенко оценил ущерб, который понесут компании, отказавшиеся от работы в России в связи с нестабильной политической ситуацией.
Компании, которые полностью или частично покинули российский рынок, понесут потери в размере более 500 млрд долларов, приводит слова Сергиенко «РИА Новости». Он отметил, что на данный момент ущерб крупнейших фирм, покинувших Россию, оценивается в 80-100 млрд долларов, однако вскоре эта сумма станет более заметной.
Ранее сообщалось, что на фоне массовых заявлений о потенциальном уходе с российского рынка, лишь минимальный процент компаний действительно сделал это. Остальные компании, оставшиеся в России, не смогли пойти на такой, так как рисковали лишиться своего бизнеса или понести колоссальные потери.