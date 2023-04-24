Россия собрала 20 млрд рублей с бизнеса на «безвозмездной» основе

Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» пополнилась с декабря 2022 года 20 млрд рублей сообщает агентство РБК.
Сообщается, что сбор денег происходит с продажи российских бизнесов резидентами недружественных стран. Размер «добровольного» взноса должен составлять не менее 10% от общей суммы сделки.
Пока правовым документом не установлено кто должен платить: продающий или покупающий. Известно, что систему оплаты обходит тенденция иностранных партнеров продавать свой бизнес по номинальной цене в 1 евро.
Ранее сообщалось, что китайские, иранские и турецкие компании заинтересованы в покупке российских брендов.