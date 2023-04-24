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Россия собрала 20 млрд рублей с бизнеса на «безвозмездной» основе

Экономика
Россия собрала 20 млрд рублей с бизнеса на «безвозмездной» основе

Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» пополнилась с декабря 2022 года 20 млрд рублей сообщает агентство РБК.

Сообщается, что сбор денег происходит с продажи российских бизнесов резидентами недружественных стран. Размер «добровольного» взноса должен составлять не менее 10% от общей суммы сделки.

Пока правовым документом не установлено кто должен платить: продающий или покупающий. Известно, что систему оплаты обходит тенденция иностранных партнеров продавать свой бизнес по номинальной цене в 1 евро.

Ранее сообщалось, что китайские, иранские и турецкие компании заинтересованы в покупке российских брендов.
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