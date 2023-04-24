Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков распустил правительство региона

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что Котюков отправил законодательный орган Красноярского края в отставку. Причины этого решения не сообщаются. Свое распоряжение губернатор опубликовал на официальном сайте правовой информации. Исполняющим обязанности главы регионального правительства назначен Сергей Верещагин.