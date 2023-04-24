Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков распустил правительство региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков принял важное решение о правительстве региона.
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что Котюков отправил законодательный орган Красноярского края в отставку. Причины этого решения не сообщаются. Свое распоряжение губернатор опубликовал на официальном сайте правовой информации. Исполняющим обязанности главы регионального правительства назначен Сергей Верещагин.
Ранее председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин покинул свой пост вслед за экс-губернатором региона Александром Уссом, информирует ТАСС. Последний получил предложение о работе на федеральном уровне и освободил кресло губернатора.