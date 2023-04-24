Мощный взрыв произошел в порту на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что двум пострадавшим помощь была оказана на месте, еще троих извлекают из-под завалов. Глава региона поручил Государственной инспекции по труду разобраться в причинах несчастного случая и подготовить доклад. На место происшествия выехали представители министерства транспорта и надзорных органов. Глава региона отметил, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших.