Глава ЦИК Памфилова: Российские наблюдатели могут отправиться в Турцию для контроля избирательного процесса

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила о возможном посещении наблюдателями ЦИК выборов в Турции. Специалисты из России могут отправиться туда в составе международных организаций.
Памфилова отметила, что Анкара после землетрясений сократила возможности для посещения наблюдателями страны – на предстоящих парламентских и президентских выборах будет присутствовать только ограниченное количество работников международных организаций. Глава ЦИК выразила надежду, что российские специалисты могут прибыть в Турцию в составе какой-либо из этих организаций, – пишет «РИА Новости».
Ранее Элла Памфилова рассказала о процессе подготовки комиссий в новых российских регионах. Она назвала эти мероприятия адаптацией к российскому законодательству.