Глава ЦИК Памфилова: Российские наблюдатели могут отправиться в Турцию для контроля избирательного процесса

Памфилова отметила, что Анкара после землетрясений сократила возможности для посещения наблюдателями страны – на предстоящих парламентских и президентских выборах будет присутствовать только ограниченное количество работников международных организаций. Глава ЦИК выразила надежду, что российские специалисты могут прибыть в Турцию в составе какой-либо из этих организаций, – пишет «РИА Новости».