Еще один немецкий город присоединился к протестам против условий труда сотрудников аэропортов

Сегодня, 24 апреля, в Берлине началась массовая забастовка представителей службы безопасности аэропорта, которая продлится до 25 апреля. Этот город стал пятым среди всех территорий Германии, участвующих в бойкотировании деятельности воздушных гаваней. Профсоюз работников сферы услуг призвал всех сотрудников СБ выйти на протесты против условий труда и добиться повышения зарплаты работникам по всей стране.