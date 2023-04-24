Дело активистки Софьи Сапеги теперь будет рассматривать российский суд

Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в минском аэропорту 23 мая 2021 года. Ее обвиняли в том, что она была редактором канала «Черная книга Беларуси», который признан экстремистским на территории Белоруссии. В нем публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов государства.