Дело активистки Софьи Сапеги теперь будет рассматривать российский суд

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заявил, что материалы белорусского суда по делу россиянки Софьи Сапеги направлены в Пресненский суд Москвы для передачи ее в РФ. Об этом сообщил «ТАСС».
Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в минском аэропорту 23 мая 2021 года. Ее обвиняли в том, что она была редактором канала «Черная книга Беларуси», который признан экстремистским на территории Белоруссии. В нем публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов государства.
Ранее юрист Леонид Головко рассказал о том, каков шанс Сапеги выйти на свободу после экстрадиции в Россию. Он считает, что надежды на освобождение мало, поскольку процесс предполагает исполнение приговора белорусского суда.
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