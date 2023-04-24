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Дело активистки Софьи Сапеги теперь будет рассматривать российский суд

Общество
Дело активистки Софьи Сапеги теперь будет рассматривать российский суд

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заявил, что материалы белорусского суда по делу россиянки Софьи Сапеги направлены в Пресненский суд Москвы для передачи ее в РФ. Об этом сообщил «ТАСС».

Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в минском аэропорту 23 мая 2021 года. Ее обвиняли в том, что она была редактором канала «Черная книга Беларуси», который признан экстремистским на территории Белоруссии. В нем публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов государства.

Ранее юрист Леонид Головко рассказал о том, каков шанс Сапеги выйти на свободу после экстрадиции в Россию. Он считает, что надежды на освобождение мало, поскольку процесс предполагает исполнение приговора белорусского суда.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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