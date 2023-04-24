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В Севастополе приостановлено движение морского транспорта из-за атаки беспилотника

Происшествия
В Севастополе приостановлено движение морского транспорта из-за атаки беспилотника

Пресс-центр дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города опубликовал в Telegram-канале ведомства уведомление о приостановке движения морского транспорта.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», - сказано в сообщении.

Вероятной причиной для приостановки движения стала утренняя попытка удара беспилотниками.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о деталях атаки украинских БПЛА на Севастополь 24 апреля. В результате инцидента люди и инфраструктура не пострадали.
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