В Севастополе приостановлено движение морского транспорта из-за атаки беспилотника

Пресс-центр дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города опубликовал в Telegram-канале ведомства уведомление о приостановке движения морского транспорта.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», - сказано в сообщении.
Вероятной причиной для приостановки движения стала утренняя попытка удара беспилотниками.
Ранее губернатор Севастополя рассказал о деталях атаки украинских БПЛА на Севастополь 24 апреля. В результате инцидента люди и инфраструктура не пострадали.