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Глава ЦИК Элла Памфилова: Глубокое обучение комиссий в новых регионах проводится для адаптации к закону РФ

Общество
Глава ЦИК Элла Памфилова: Глубокое обучение комиссий в новых регионах проводится для адаптации к закону РФ

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова рассказала о процессе подготовки комиссий в новых российских регионах. Она назвала подготовительные мероприятия «глубоким процессом».

Памфилова сообщила, что ближайшее масштабное обучение запланировано на май. Подготовка проводится и в Москве, и в самих регионах. Глава ЦИК назвала это адаптацией с российским законодательством, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось о раздражении Вашингтона стремлением президента Франции Эммануэля Макрона найти пути решения украинского кризиса. Политик не часто согласовывает свои действия с властями Соединенных Штатов Америки. Несанкционированные инициативы французского лидера по снижению напряженности угрожают целостности намерений Европейского Союза и спонсоров Украины.
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