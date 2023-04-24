Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова рассказала о процессе подготовки комиссий в новых российских регионах. Она назвала подготовительные мероприятия «глубоким процессом».
Памфилова сообщила, что ближайшее масштабное обучение запланировано на май. Подготовка проводится и в Москве, и в самих регионах. Глава ЦИК назвала это адаптацией с российским законодательством, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось о раздражении Вашингтона стремлением президента Франции Эммануэля Макрона найти пути решения украинского кризиса. Политик не часто согласовывает свои действия с властями Соединенных Штатов Америки. Несанкционированные инициативы французского лидера по снижению напряженности угрожают целостности намерений Европейского Союза и спонсоров Украины.