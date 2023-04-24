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Читатели Reuters обрушились со шквалом негатива на военного ВСУ после интервью

Общество
Читатели Reuters обрушились со шквалом негатива на военного ВСУ после интервью

Агентство Reuters взяло интервью у солдата ВСУ и подверглось шквалу критики со стороны читателей.

Украинский военный с позывным «Адольф» возмутил читателей Reuters. В комментариях люди неоднократно осудили издание за то, какого собеседника они выбрали, однако основной пласт негатива обрушился на самого военного. Его обвинили в уважении нацисткой Германии и Адольфа Гитлера, так как позывной солдат выбирал себе сам. Некоторые комментаторы сошлись во мнении, что было бы интересно узнать, почему военные украинской армии, якобы борющиеся с агрессией и «рашизмом», выбирают себе позывные, отсылающие к фашизму.

Ранее сообщалось, что общественный деятель Эрнест Макаренко сравнил военных, которые насильно удерживали в плену мирных жителей на Азовстали, с фашистами. Он отметил, что действия этих людей никак не соответствуют их заявлениям о борьбе с российской агрессией.
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