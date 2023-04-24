Читатели Reuters обрушились со шквалом негатива на военного ВСУ после интервью

Украинский военный с позывным «Адольф» возмутил читателей Reuters. В комментариях люди неоднократно осудили издание за то, какого собеседника они выбрали, однако основной пласт негатива обрушился на самого военного. Его обвинили в уважении нацисткой Германии и Адольфа Гитлера, так как позывной солдат выбирал себе сам. Некоторые комментаторы сошлись во мнении, что было бы интересно узнать, почему военные украинской армии, якобы борющиеся с агрессией и «рашизмом», выбирают себе позывные, отсылающие к фашизму.