Читатели Reuters обрушились со шквалом негатива на военного ВСУ после интервью

Агентство Reuters взяло интервью у солдата ВСУ и подверглось шквалу критики со стороны читателей.
Украинский военный с позывным «Адольф» возмутил читателей Reuters. В комментариях люди неоднократно осудили издание за то, какого собеседника они выбрали, однако основной пласт негатива обрушился на самого военного. Его обвинили в уважении нацисткой Германии и Адольфа Гитлера, так как позывной солдат выбирал себе сам. Некоторые комментаторы сошлись во мнении, что было бы интересно узнать, почему военные украинской армии, якобы борющиеся с агрессией и «рашизмом», выбирают себе позывные, отсылающие к фашизму.
Ранее сообщалось, что общественный деятель Эрнест Макаренко сравнил военных, которые насильно удерживали в плену мирных жителей на Азовстали, с фашистами. Он отметил, что действия этих людей никак не соответствуют их заявлениям о борьбе с российской агрессией.