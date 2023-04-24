The Japan Times: Грязный воздух убивает 1200 европейских детей ежегодно

Отмечается, что загрязненный воздух также увеличивает риск возникновения хронических заболеваний в более позднем возрасте. Несмотря на усилия по продвижению «зеленой энергетики» и борьбу со снижением вредных выбросов, уровень основных загрязнителей воздуха во многих европейских городах по-прежнему остается выше безопасного. В исследование не были включены Россия, Украина и Великобритания, что позволяет предположить, что общее число погибших на континенте может быть выше.