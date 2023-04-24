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The Japan Times: Грязный воздух убивает 1200 европейских детей ежегодно

Общество
The Japan Times: Грязный воздух убивает 1200 европейских детей ежегодно

Загрязнение воздуха вызывает более 1200 преждевременных смертей в год у детей и подростков по всей Европе, сообщило агентство ЕС по охране окружающей среды. Об этом рассказало издание The Japan Times.

Отмечается, что загрязненный воздух также увеличивает риск возникновения хронических заболеваний в более позднем возрасте. Несмотря на усилия по продвижению «зеленой энергетики» и борьбу со снижением вредных выбросов, уровень основных загрязнителей воздуха во многих европейских городах по-прежнему остается выше безопасного. В исследование не были включены Россия, Украина и Великобритания, что позволяет предположить, что общее число погибших на континенте может быть выше.

Ранее СМИ сообщили, что загрязнение воздуха может увеличить риск развития деменции. Согласно наиболее распространенной - причина состоит в том, что загрязнение влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а это, в свою очередь, на мозг.
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