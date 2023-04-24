Процесс необратим: Американские леса превращаются в кладбища деревьев

Береговая линия между Северной Каролиной и Массачусетсом превратилась в настоящее «кладбище деревьев» со стволами, плавающими в болоте. Причиной этому называют соль, которая попадает на корни деревьев в результате повышения уровня моря.
«Леса-призраки - самый яркий индикатор изменения климата, который у нас есть где-либо на Восточном побережье», - сообщил прибрежный эколог Мэтью Кирван в интервью для CBSNEWS.
По его мнению, виной тому глобальное потепление и таяние ледников, которые и повышают уровень береговой линии. Процесс образования «кладбища», хоть и долгий, зато остановить его практически нельзя. С конца 19 века исчезло по меньшей мере 40,5 тыс гектаров леса.
Кирван добавил, что если постараться и начать заниматься этой проблемой, то можно вернуть ресурс флоры на затопленных территориях.
«Это не безнадежная история. Эти леса можно восстановить. Их можно спасти, и вы можете адаптироваться», - резюмировал эколог
Ранее председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов сообщил, что местные лесопромышленные предприятия могу рассчитывать на поддержку от государства.