Процесс необратим: Американские леса превращаются в кладбища деревьев

По его мнению, виной тому глобальное потепление и таяние ледников, которые и повышают уровень береговой линии. Процесс образования «кладбища», хоть и долгий, зато остановить его практически нельзя. С конца 19 века исчезло по меньшей мере 40,5 тыс гектаров леса.