Полицейские Торонто арестовали местного жителя за изнасилование 92-летней пенсионерки

Сообщение в полицию о сексуальном насилии поступило третьего апреля. Утверждается, что 92-летняя женщина находилась в своем доме, когда злоумышленник проник внутрь. Позднее мужчина сбежал. Полиция обнаружила и поймала его 13 апреля. Американцу предъявлены обвинения в незаконном проникновении в жилище и сексуальном насилии. Он предстал перед судом Торонто днем позже, 14 апреля, – пишет CP24.