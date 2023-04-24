Российские военные рассказали о «плацдарме» Киева на Херсонском направлении. С выводами военкоров и бойцов ознакомилось издание «Царьград».
По информации, полученной от военкоров «Русской Весны» и бойцов на местности, на левом берегу Днепра расположен небольшой участок суши, окруженный заболоченной местностью и не имеющий нормальных дорог, ведущих вглубь территории России.
Украинская разведка уже несколько месяцев высаживается там малыми группами на лодках, но каждый раз отечественная артиллерия наносит удары по этому району. Боевики пытаются засесть в дачных домах, но благодаря дронам, артиллерийские удары корректируются быстро и наносятся по местам скопления ВСУ.
В результате этого целых домов там становится всё меньше, боевики вывозят раненых и погибших и привозят новых бойцов. Однако западные аналитики, изучив карту, утверждают, что нет подтвержденной информации о «жизнеспособном плацдарме ВСУ» в этом районе. Кроме того, из-за особенностей местности, существование такого формирования там крайне маловероятно.
Ранее бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук сообщил, что у Киева нет планов начинать контрнаступление. Все разговоры о будущем наступлении ВСУ он считает «чушью».