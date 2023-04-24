«Плацдарм» Киева на Херсонском направлении: Раскрыты планы украинского контрнаступления

В результате этого целых домов там становится всё меньше, боевики вывозят раненых и погибших и привозят новых бойцов. Однако западные аналитики, изучив карту, утверждают, что нет подтвержденной информации о «жизнеспособном плацдарме ВСУ» в этом районе. Кроме того, из-за особенностей местности, существование такого формирования там крайне маловероятно.