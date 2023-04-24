В Чили разбился пассажирский самолет, четыре человека погибли

В Чили, возле острова Моча, разбился небольшой пассажирский самолет. Сообщается о четырех погибших, одна женщина смогла выжить и находится сейчас в больнице.
Агентство ТАСС, ссылаясь на местные СМИ заявляет, что самолет успел пролететь всего 150 метров от острова, прежде чем разбиться. Выжившая пассажирка смогла самостоятельно покинуть борт воздушного судна и доплыть до суши, где ее и заметили очевидцы. Информация о причине крушения пока не поступала.
Ранее сообщалось, что у якутского самолета во время приземления после тренировочного полета сломалось шасси. Никто из пассажиров на борту не пострадал.