В Чили разбился пассажирский самолет, четыре человека погибли

Агентство ТАСС, ссылаясь на местные СМИ заявляет, что самолет успел пролететь всего 150 метров от острова, прежде чем разбиться. Выжившая пассажирка смогла самостоятельно покинуть борт воздушного судна и доплыть до суши, где ее и заметили очевидцы. Информация о причине крушения пока не поступала.